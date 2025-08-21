POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Birkenhördt (ots)
Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 60jähriger PKW-Führer aus dem Kreis SÜW, die Hauptstraße in Birkenhördt in Fahrtrichtung Dahn. Aus ungeklärter Ursache kam er im Bereich der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnhaus. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden und der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrbahn war für ca. 1,5 Stunden halbseitig gesperrt und im Rahmen des Fahrzeugabtransports, voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35000 Euro.
