Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Mutmaßlich Rotlicht missachtet - Mutter und Kind leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.6.2025, gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ampelanlage der Kreuzung B314 zur Hauptstraße in Wutöschingen. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer, der an der Ampel von Stühlingen in Richtung Lauchringen stand, soll die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet haben und dabei mit einer von Untermettingen bei Grün einbiegenden 34-jährigen VW-Fahrerin kollidiert sein. Durch den Aufprall wurden die VW-Fahrerin sowie ihr mitfahrendes 9-jähriges Kind leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Sowohl der BMW als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell