POL-FR: Bad Säckingen: Leicht verletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Am Mittwoch, 25.6.2025, gegen 7:30 Uhr ereignete sich in Bad Säckingen in der Basler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer erkannte nach bisherigen Erkenntnissen zu spät, dass der vor ihm fahrende Opel aufgrund des dichten Berufsverkehrs abbremsen musste und fuhr diesem auf. Dabei wurde er leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 1.000 Euro.

