POL-FR: Titisee-Neustadt: Taxirechnung nicht bezahlt und Taxifahrer angegriffen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 25.06.2025, gegen 08:00 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall an der Ampel zum Bahnübergang in Wutöschingen- Ofteringen auf der B314 in Fahrtrichtung Waldshut. Eine 36-jährige Ford- Fahrerin erkannte nach bisherigen Ermittlungen zu spät, dass ein Lieferwagen vor ihr an der rot zeigenden Ampel abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. ...

