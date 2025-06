POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 24.06.2025, belästigte gegen 20:30 Uhr ein Unbekannter eine Fußgängerin. Die 34-Jährige war an der Straßenbahnhaltestelle Laßbergstraße in Freiburg ausgestiegen und von dort aus in die Straße "Am Kreuzsteinacker" gegangen. Ein bislang unbekannter Mann, der ihr vermutlich aus der Straßenbahn heraus zu Fuß gefolgt war, ...

mehr