Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.06.2025, gegen 08:00 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall an der Ampel zum Bahnübergang in Wutöschingen- Ofteringen auf der B314 in Fahrtrichtung Waldshut. Eine 36-jährige Ford- Fahrerin erkannte nach bisherigen Ermittlungen zu spät, dass ein Lieferwagen vor ihr an der rot zeigenden Ampel abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Der Ford wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lieferwagen auf das davorstehende Auto aufgeschoben. Dabei entstand ebenfalls Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann. Durch den Unfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746- 9285-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316 -531 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell