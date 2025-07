POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (15.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Elisabethstraße Ecke Fraunhoferstraße. Gegen 12.45 Uhr war eine 50-jährige Autofahrerin in nordöstliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Elisabethstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 68-jährigen Radfahrerin. Hierbei stürzte die 68-Jährige und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

