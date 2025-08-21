PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Hinweis der Polizei: E-Scooter brauchen Versicherungsschutz

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Vermehrt stellt die Polizei fest, dass Verkehrsteilnehmer mit E-Scooter unterwegs sind, die keinen Versicherungsschutz haben. So wurde gestern im Ortsbereich von Venningen ein 13 Jahre alter Junge angehalten, weil er der Streife ohne Versicherungskennzeichen auffiel. Die Eltern wurden informiert, die ihr Kind und den E-Scooter an der Kontrollstelle abholten. Die Polizei weist zum einen darauf hin, dass das Mindestalter für das Fahren eines E-Scooters bei 14 Jahren liegt. Zum anderen muss ein E-Scooter nicht wie ein Pkw zugelassen werden, aber benötigt - ähnlich wie andere Kleinfahrzeuge eine gültige Versicherungsplakette, die angeklebt sein muss. Dadurch wird der Haftpflichtversicherungsschutz für das Fahrzeug nachgewiesen. Ohne gültige Versicherungsplakette begeht der Fahrer eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

