Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

B9 Germersheim (ots)

Am Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 17:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B9 zwischen den Abfahrten Germersheim Mitte und Germersheim Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 30-jähriger Mann kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem PKW einer 43-jährigen Frau und der Schutzleitplanke. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß gelangten Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein weiteres Fahrzeug beschädigt wurde. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die rechte Fahrspur in Richtung Ludwigshafen zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Attilo-Demling
Telefon: 07274-9581603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

