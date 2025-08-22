Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen

Landau und Umland (ots)

Seit Schulbeginn am vergangenen Montag wurden durch die Polizei in Landau verstärkt Schulwegkontrollen an den im Dienstgebiet befindlichen Grundschulen zu Schulbeginn und -ende durchgeführt. Hauptaugenmerke waren die korrekte Sicherung von im Fahrzeug befindlichen Kindern und ein reibungsloser Betrieb vor den Schulen. Aufgrund dessen wurden einer Vielzahl an Eltern aufgezeigt, ihr Fahrzeug etwas versetzt von der Schule bereits zum Aussteigenlassen der Kinder abzustellen, um den Fahrzeugverkehr vor der Schule auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Auch für beratende Gespräche mit interessierten Eltern, Lehrern und Kindern standen die eingesetzten Kollegen zur Verfügung. Erfreulicherweise konnte im genannten Zeitraum bloß ein Elterntaxi festgestellt werden, in dessen Inneren ein Kind ohne die vorgeschriebene Sitzerhöhung befördert wurde.

