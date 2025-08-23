Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Hotel

Zeiskam (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen ca. 03:00 Uhr wurde durch Zeugen eine vermummte Person im Bereich der Rezeption eines Hotels in der Hauptstraße gemeldet. Die Person konnte noch vor Eintreffen der Polizeibeamten flüchten. Ermittlungen ergaben, dass sich die Person bereits einige Minuten im Objekt aufgehalten hatte. Zuvor wurde sich durch Aufhebeln einer Terrasse Zutritt zum Objekt verschafft. Mehrere Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht, die bisherige Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: vollständig in schwarz gekleidet, maskiert, augenscheinlich männlich, schlanke Statur.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

