PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

POL-PDLD: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer, L515/ 22.08.2025,14:48 Uhr (ots)

Am Freitagmittag befuhr eine 60-jährige Frau mit einem Pedelec die L515 von der Kalmit kommend in Fahrtrichtung Maikammer. Ohne Fremdbeteiligung stürzte die Frau auf der abschüssigen Strecke kopfvorwärts und zog sich hierbei Gesichtsverletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Fahrerin trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm, welcher sie womöglich vor schwereren Verletzungen schützte. Viele Kopfverletzungen bei Unfällen mit Radfahrern können durch einen Fahrradhelm vermieden oder abgemildert werden. Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt, rät die Polizei: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie immer einen Fahrradhelm!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Göller, PHK

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 11:03

    POL-PDLD: Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

    Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht zum Freitag, 23. August, gegen 02:24 Uhr kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Landauer Straße einen Pkw mit französischen Kennzeichen. Bei der Überprüfung der 39-jährigen Fahrzeugführerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst 1,11 Promille. Auf der Dienststelle bestätigte eine ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 10:48

    POL-PDLD: Frontalzusammenstoß auf der L490 - Motorradfahrer schwer verletzt

    L490 bei Vorderweidenthal (ots) - Vorderweidenthal - Am Donnerstag, den 22. August, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Landesstraße 490 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern war auf der L490 in Fahrtrichtung Vorderweidenthal unterwegs. Hinter einem Pkw fahrend setzte er etwa auf halber Strecke zwischen ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 08:34

    POL-PDLD: Mit Fahrrad zusammengestoßen

    Rülzheim (ots) - Gegen ca. 13:45 Uhr kam es am Freitagmittag im Bereich der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters befuhr die Römerstraße in Richtung der Kuhardter Straße und beabsichtigte, in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierzu musste er verkehrsbedingt an der Haltelinie warten. Gleichzeitig beabsichtigte ein 13-jähriger Fahrradfahrer, die Radfurt der Römerstraße in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren