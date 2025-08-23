Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Maikammer, L515/ 22.08.2025,14:48 Uhr (ots)

Am Freitagmittag befuhr eine 60-jährige Frau mit einem Pedelec die L515 von der Kalmit kommend in Fahrtrichtung Maikammer. Ohne Fremdbeteiligung stürzte die Frau auf der abschüssigen Strecke kopfvorwärts und zog sich hierbei Gesichtsverletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Fahrerin trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm, welcher sie womöglich vor schwereren Verletzungen schützte. Viele Kopfverletzungen bei Unfällen mit Radfahrern können durch einen Fahrradhelm vermieden oder abgemildert werden. Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt, rät die Polizei: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie immer einen Fahrradhelm!

