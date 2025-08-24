Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bedrohung durch alkoholisierten Kunden

Lustadt (ots)

In der Nacht des 24.08.2025 gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei Germersheim in Lustadt aufgrund eines aggressiven alkoholisierten Kunden einer Bar auf den Plan gerufen. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, gab der 63-jährige Beschuldigte zuvor in der Bar antisemitische und ausländerfeindliche Äußerungen von sich. Als er schließlich aufgefordert wurde, die Rechnung für seine Getränke zu zahlen, verließ er die Bar kurzzeitig und kehrte darauf mit einem Holzstiel einer Spaltaxt in der Hand zurück; zudem zog er in der Bar noch ein Messer und richtete dieses in bedrohlicher Art und Weise gegen die anwesenden Gäste. Kurz drauf verließ er die Bar wieder und schlug mit dem Holzstiel auf vor der Bar geparkte Autos ein. Der 63-Jährige wurde schlussendlich durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen. Bei der Tat wurde niemand verletzt, lediglich bei einem Auto konnten Kratzer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille; er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

