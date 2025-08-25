Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - "Eingeklemmter" Traktorfahrer

St. Martin (ots)

Am vergangenen Freitagabend wurde über Notruf ein eingeklemmter Traktorfahrer in der Emserstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 58 Jahre alter Mann mit 3,48 Promille auf einem abgestellten Traktor eine Arbeitspause einlegte und dabei einschlief. Scheinbar war sein Schlaf so tief, dass er sich ein Bein zwischen Schaltknauf und Sitz einklemmte. Da er sich aus der misslichen Lage nicht mehr selbst befreien konnte, musste mittels einem Winkelschleifer der Schaltknauf abgeflext werden. Vorsorglich kam der Mann in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell