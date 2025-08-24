Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrerin mit 4,2 Promille festgestellt

Annweiler (ots)

Zu einer augenscheinlich hilflosen Person in ihrem Auto wurde die Polizei am 23.08.2025 gegen 18:15 Uhr auf einen Parkplatz in Annweiler beordert. Bei Eintreffen vor Ort konnten bei der Fahrerin deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 4,21 Promille. Aufgrund des hohen Alkoholwertes sowie zur Durchführung einer Blutentnahme wurde die 59-jährige Frau in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren des Fahrens unter Alkoholeinfluss hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst zu handeln und auf Alkohol am Steuer zu verzichten.

