PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrerin mit 4,2 Promille festgestellt

Annweiler (ots)

Zu einer augenscheinlich hilflosen Person in ihrem Auto wurde die Polizei am 23.08.2025 gegen 18:15 Uhr auf einen Parkplatz in Annweiler beordert. Bei Eintreffen vor Ort konnten bei der Fahrerin deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 4,21 Promille. Aufgrund des hohen Alkoholwertes sowie zur Durchführung einer Blutentnahme wurde die 59-jährige Frau in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren des Fahrens unter Alkoholeinfluss hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst zu handeln und auf Alkohol am Steuer zu verzichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 13:30

    POL-PDLD: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am Samstagmittag (23.08.2025) kam es gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Annweilerstraße in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser der Auseinandersetzung sei gewesen, weil einer der Männer um Spenden bat, woraufhin er vom Geschädigten angesprochen wurde. Hieraus entwickelte sich ein ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:46

    POL-PDLD: Bedrohung durch alkoholisierten Kunden

    Lustadt (ots) - In der Nacht des 24.08.2025 gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei Germersheim in Lustadt aufgrund eines aggressiven alkoholisierten Kunden einer Bar auf den Plan gerufen. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, gab der 63-jährige Beschuldigte zuvor in der Bar antisemitische und ausländerfeindliche Äußerungen von sich. Als er schließlich aufgefordert wurde, die Rechnung für seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren