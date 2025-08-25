Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Landau (ots)

Nachdem ihm aufgrund seiner bereits bestehenden Alkoholisierung der Zutritt zu einer Gaststätte in der Schleusenstraße verwehrt wurde, beschloss ein 37-jähriger Landauer am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr, seinen Frust an der Außenbestuhlung der Kneipe auszulassen, indem er diese herumwarf und dadurch beschädigte. Da ihm wohl auch nicht gefiel, dass der Wirt ihn bat, die Sachbeschädigungen zu unterlassen, schlug der Mann mit einer leeren Glasflasche in Richtung des Kopfes des Kniepiers, die dieser aber zum Glück mit dem Arm abwehren konnte und dadurch nur am Arm getroffen wurde. Als wenig später die Polizei zur Aufnahme der Strafanzeige vor Ort erschien, setzte der 37-Jährige erneut zum Randalieren an, was zur Folge hatte, dass er zunächst am Boden fixiert werden musste und ihm die Handfesseln angelegt wurden. Die dritte und letzte schlechte Idee hatte er dann, als er auch noch die eingesetzten Beamten bedrohte und beleidigte und mit Fäkalsprache belegte. Sein Abend endete statt in der Kneipe auf der Landauer Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und diverse Strafverfahren eingeleitet wurden.

