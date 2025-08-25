PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots)

Während der Sachverhaltsaufnahme einer wechselseitigen Körperverletzung am Samstag gegen 12:15 Uhr in der Thomas-Nast-Straße, weil es vorher zu einem handgreiflichen Streitgespräch über die Lautstärke des Rollers eines 23-jährigen Landauers gekommen war, wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 23-Jährige zuvor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm, und dass er für den Roller, der 45km/h schnell fuhr, keine passende Fahrerlaubnis hatte. Auf die Lautstärke des Rollers wurde er zuvor von einem 75-jährigen Passanten angesprochen, den er hiernach zu Boden stieß. Der 23-Jährige selbst gab an, vom 75-Jährigen am Hals gepackt und in das Gesicht geschlagen worden zu sein. Für den jüngeren der beiden endete der Einsatz mit einer Blutentnahme und Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Körperverletzung. Wegen Körperverletzung wird ebenfalls gegen den älteren der beiden ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
