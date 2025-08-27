Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am 26.08.2025, gegen 19 Uhr, wurde ein eine 22-jährige E-Scooter - Fahrerin in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst wurde festgestellt, dass sie ohne gültige Versicherung unterwegs war. Weiterhin konnte bei der jungen Frau drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

