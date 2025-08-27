POL-PDLD: Kirrweiler - Brand von Baumstämmen
Kirrweiler (ots)
Durch bislang unbekannte Ursache gerieten am Dienstagabend (26.08.2025, 21.50 Uhr) ca. 30 Baumstämme in Brand, die im Probstschemelweg auf einem landwirtschaftlich genutzten Feldstück gelagert waren. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer bekämpft werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise geben können.
