Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Brand von Baumstämmen

  • Bild-Infos
  • Download

Kirrweiler (ots)

Durch bislang unbekannte Ursache gerieten am Dienstagabend (26.08.2025, 21.50 Uhr) ca. 30 Baumstämme in Brand, die im Probstschemelweg auf einem landwirtschaftlich genutzten Feldstück gelagert waren. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer bekämpft werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

