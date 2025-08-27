POL-PDLD: Kirrweiler - Brand von Baumstämmen

Germersheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr vor einem Café in der Lilienstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Angaben des Geschädigten wurde er von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt geschlagen und getreten. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Der bislang unbekannte Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Männlich, etwa 20 Jahre ...

