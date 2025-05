BPOL NRW: Reisende bedrängt - 51-Jähriger widersetzt sich Anweisungen der Bundespolizei

Dortmund (ots) - Am Freitagabend (16. Mai) wollten Bundespolizisten einem augenscheinlich Bewusstlosen am Dortmunder Hauptbahnhof helfen. Kurz darauf attackierte dieser einen der Beamten unvermittelt. Gegen 20:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine bewusstlose Person auf dem Bahnhofsvorplatz in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte begaben ...

