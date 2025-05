Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Pfefferspray bei 18-Jährigem sicher

Essen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Mai) kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann im Essener Hauptbahnhof, welcher in Begleitung seiner Mutter war. Die Beamten fanden ein Reizstoffsprühgerat bei diesem auf.

Gegen 00:45 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen. Am Südausgang sprach eine 51-Jährige die Einsatzkräfte an. Diese gab an, dass ihr volljähriger Sohn aggressiv werde, wenn er zuvor Drogen konsumiert und ihr in der Vergangenheit bereits mehrfach gedroht habe. Die Deutsche war in Begleitung ihres 18-jährigen Sohnes. Dieser soll sich zuvor aggressiv ihr gegenüber verhalten haben, weshalb die Frau nicht wollte, dass der deutsche Staatsangehörige bei ihr übernachte. Die Polizisten überprüften den Essener und fanden bei der Durchsuchung ein Reizstoffsprühgerat bei ihm auf. Warum er diesen gefährlichen Gegenstand mit sich führte, verriet er den Uniformierten nicht.

Die Einsatzkräfte kontaktierten den Vater des Heranwachsenden, welcher diesem eine Übernachtungsmöglichkeit anbot.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Anschließend entließen sie die Erziehungsberechtigte sowie den Sohn mit einem zeitlichen Verzug aus den Diensträumen.

