PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Umgekippter LKW aufgrund Ladungsverstoß

POL-PDLD: Umgekippter LKW aufgrund Ladungsverstoß
  • Bild-Infos
  • Download

Offenbach/Mörlheim (ots)

Am Morgen des 27. August befuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer gegen 06:35 Uhr den Kreisverkehr zwischen Mörlheim und Offenbach. Kurz nach Einfahrt in den Kreisverkehr kippte sein LKW, der mit einem Großraum-Container und innenliegenden großen Metallteilen beladen war, auf die rechte Seite. Nach ersten Ermittlungen dürfte unfallursächlich sein, dass die Metallteile nicht korrekt gegen unkontrolliertes Bewegen gesichert waren und diese sich im Kurvenverlauf zur Seite verlagerten. Hiermit geriet das Gefährt aufgrund des außenliegenden Schwerpunkts ins Ungleichgewicht und kippte zur Seite. Der LKW-Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen des Führens eines Fahrzeugs, obwohl die Ladung nicht vorschriftsmäßig war. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:44

    POL-PDLD: Verkehrskontrollen in Germersheim

    Germersheim (ots) - Am Mittwochmittag führte die Polizei in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Rheinbrückenstraße durch. Im Rahmen der Überprüfungen mussten mehrere Verstöße geahndet werden: Zwölf Fahrzeugführende waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs, ein Fahrer nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Zudem wurden neun Mängelberichte aufgrund festgestellter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren