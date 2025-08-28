Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Landau (ots)

Gegen 11:00 Uhr am 27. August bog eine 60-jährige PKW-Fahrerin bei Grünlicht trotz entgegenkommender E-Scooter-Fahrerin vom Nordring in die Schlachthofstraße ein. Offenbar wurde die 51-Jährige auf ihrem Elektrokleinstfahrzeug dabei übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den die E-Scooterfahrerin zu Fall kam und sich im Kopf- und Rückenbereich verletzte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell