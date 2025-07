Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunken in Verkehrskontrolle geraten.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (26.07.25) gegen 01:40 Uhr führten Polizeibeamte auf der Hauptstraße in Holzhausen Verkehrskontrollen durch. Hierbei sollte eine 36-Jährige aus Lage angehalten und kontrolliert werden, die mit ihrem Mercedes in Richtung Lage unterwegs war. Diese missachtete die Anhaltezeichen und setzte ihre Fahrt fort. Die Beamten folgten der Frau, die in starken Schlangenlinien fuhr und konnten diese schließlich auf der Schötmarschen Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

