POL-LIP: Detmold. Betrunkener fällt durch Fahrfehler auf.

Lippe (ots)

In der Nacht auf Samstag (26.07.25) gegen 00:50 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Augustdort mit seinem Ford die Bielefelder Straße in Detmold. Einer hinter ihm fahrenden Streifenwagenbesatzung fiel auf, dass dieser im Verlauf seiner Fahrt zweimal nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den Gehweg geriet. Beim Versuch, nach links in die Paulinenstraße abzubiegen, überfuhr er zudem die dortige Fahrbahnmarkierung. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Augustdorfer erwartet nun ein Strafverfahren.

