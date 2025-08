Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Kellerbrand: Feuerwehr führt Person aus Gebäude

Goch (ots)

Aus unklarem Grund ist heute Vormittag im Keller eines Mehrfamilien-Reihenhauses an der Gartenstraße ein Feuer ausgebrochen. Meldungen, wonach sich bei Eintreffen der Feuerwehr keine Person mehr in dem verrauchten Gebäude befinden sollte, bestätigten sich nicht. Eine männliche Person hielt sich noch in einer Dachgeschosswohnung auf, sie wurde durch einen Atemschutztrupp ins Freie geführt. Hierzu setzte die Feuerwehr eine sogenannte Brandfluchthaube ein. Der Mann wurde anschließend augenscheinlich unverletzt dem Rettungsdienst übergeben.

Zunächst war unklar, wo sich der Brandherd befindet. Die Rauchentwicklung erstreckte sich durch das gesamte Treppenhaus bis zum Dachstuhl. Im Keller wurden die Einsatzkräfte fündig: in einem Abstellraum brannte Hausrat. Die Flammen waren schnell gelöscht, mit einem Hochdrucklüfter wurde dann der Rauch aus dem Gebäude geblasen. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler.

Hintergrund: Brandfluchthaube

Brandfluchthauben werden von der Feuerwehr eingesetzt, um Personen aus verrauchten Gebäuden zu bringen. Sie werden den zu rettenden Personen komplett über den Kopf gezogen und schützen somit den Kopf, die Augen und die Atmung. Die Mehrbereichsfilter der Hauben schützen vor Atemgiften wie Kohlenmonoxyd, Blausäure und anderen toxischen Gasen. Fluchthauben sind somit ein wichtiges Einsatzmittel bei der Menschenrettung aus Brandobjekten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell