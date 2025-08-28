PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall aufgrund Drogenkonsums

Impflingen/B38 (ots)

Am frühen Morgen des 28. August befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin die B 38 bei Impflingen in Fahrtrichtung Appenhofen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Pkw hinter die dortige Leitplanke geriet und erst nach etwa 50 Metern zum Stehen kam. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab die Fahrerin zunächst vor, einem Wildtier ausgewichen zu sein. Den wahrscheinlicheren Grund stellten die Beamten dann aber schnell bei der Frau selbst fest, denn nach entsprechenden Auffälligkeiten ergab ein Vortest eine Beeinflussung von THC und Amphetamin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt. Zudem wird die Führerscheinstelle über die Drogenbeeinflussung informiert, sodass auch von dort weitere Maßnahmen folgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 11:05

    POL-PDLD: Auf Drogen unterwegs

    Landau (ots) - Bei einem 24-jährigen E-Scooterfahrer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nordparkstraße am 27. August gegen 19:25 Uhr eine Beeinflussung von Cannabis festgestellt. Zur Verfolgung der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Er wird sich neben dem Strafverfahren auch in Zukunft noch mit der Führerscheinstelle auseinandersetzen müssen, die über die Drogenbeeinflussung informiert wird. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:04

    POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

    Landau (ots) - Gegen 11:00 Uhr am 27. August bog eine 60-jährige PKW-Fahrerin bei Grünlicht trotz entgegenkommender E-Scooter-Fahrerin vom Nordring in die Schlachthofstraße ein. Offenbar wurde die 51-Jährige auf ihrem Elektrokleinstfahrzeug dabei übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den die E-Scooterfahrerin zu Fall kam und sich im Kopf- und Rückenbereich verletzte. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren