Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall aufgrund Drogenkonsums

Impflingen/B38 (ots)

Am frühen Morgen des 28. August befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin die B 38 bei Impflingen in Fahrtrichtung Appenhofen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Pkw hinter die dortige Leitplanke geriet und erst nach etwa 50 Metern zum Stehen kam. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab die Fahrerin zunächst vor, einem Wildtier ausgewichen zu sein. Den wahrscheinlicheren Grund stellten die Beamten dann aber schnell bei der Frau selbst fest, denn nach entsprechenden Auffälligkeiten ergab ein Vortest eine Beeinflussung von THC und Amphetamin. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt. Zudem wird die Führerscheinstelle über die Drogenbeeinflussung informiert, sodass auch von dort weitere Maßnahmen folgen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell