Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel BAB65 - Tödlicher Verkehrsunfall

Kandel- BAB65 (ots)

Am 28.08.2025 kam es gegen 12:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach. Hierbei übersah der 44- jähriger Fahrer eines Transporters vermutlich das Stauende. Er fuhr auf den dort stehenden LKW auf und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn in Richtung Ludwighafen vollgesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch bis voraussichtlich 19:00 Uhr an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell