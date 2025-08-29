Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu betrunken für den Alkoholtest

Herxheim (ots)

Ein 74-Jähriger Herxheimer wurde am Donnerstagabend unweit der Franz-Schubert-Straße kontrolliert, da zuvor der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Dieser Verdacht bestätigte sich bei der folgenden Verkehrskontrolle. Einen freiwilligen Alkoholtest wollte der Mann durchführen, war dazu aber trotz mehrmaliger Versuche nicht in der Lage. Zur Verfolgung der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Er wird sich neben dem Strafverfahren auch in Zukunft noch mit der Führerscheinstelle auseinandersetzen müssen, die über die Trunkenheitsfahrt informiert wird.

