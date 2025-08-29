PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Wörth (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen am 27.08.25 gegen 15:30 Uhr aus einem unbewohnten Haus in der Ludwigstraße in Wörth aus dem 1. Obergeschoss eine 2,5kg Hantel aus dem dortigen Fenster auf ein geparktes Auto. Kurze Zeit später kam es zu einer Rauchentwicklung in dem Haus. Die verständigte Feuerwehr konnte den Rauch entfernen. Die Täter konnten nicht mehr festgestellt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca 500,- Euro.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Stephanie Walter, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

