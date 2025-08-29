POL-PDLD: Maikammer - Verletzte Radfahrerin
Maikammer (ots)
Am Donnerstagmorgen (Unfallzeit: 28.08.2025, 7 Uhr) verletzte sich eine 44 Jahre alte Radfahrerin in der Weinstraße Nord, weil ihre Tasche, die sie am Lenker mitführte, in die Speichen geriet. Durch den Sturz erlitt die Frau Verletzungen am Kinn sowie an der Hand, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.
