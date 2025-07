Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Einbruch in Rettungswache - Täter gestört

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, gegen 23.45 Uhr, wurden zwei unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Rettungswache in der Straße "Am Dreispitz" gestört. Eine Rettungswagenbesatzung bemerkte zwei vermummte Täter an der Rettungswache, welche sodann zu Fuß in Richtung Binzen flüchteten. Vor Ort konnte ein bereits aufgehebeltes Fenster festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei unbekannten Tätern verlief ohne Erfolg.

