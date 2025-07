Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Vorfahrtsverletzung auf Verbindungsstraße zwischen Märkt und Efringen-Kirchen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, gegen 10.20 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Märkt und Efringen-Kirchen zu einem Unfall an welchem zwei Pkws beteiligt waren. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Verbindungsstraße von Märkt kommend in Richtung Efringen-Kirchen und übersah an der Einmündung zur Hunnsgasse einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Pkws. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell