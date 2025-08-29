Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Ein Verkehrsunfall kann das Leben binnen weniger Sekunden komplett verändern

B10/AS LD-Nord (ots)

Ein 19 Jahre alter Autofahrer geriet gestern in den Abendstunden (Ereigniszeit 28.08.2025, 20 Uhr) aufgrund von Fahrbahnnässe und nicht angepasster Geschwindigkeit in der Auffahrt zur B10 ins Schlingern. Sein Fahrzeug drehte sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Auch ist kein Sachschaden entstanden. Das Ereignis nimmt die Polizei zum Anlass, um wiederholt darauf hinzuweisen, dass unangepasste Geschwindigkeit zu schweren Unfällen führen können. Die meisten Kollisionen sind auf die Unfallursache "Unangepasste Geschwindigkeit" zurückzuführen. Generell gilt, dass eine langsamere Fahrt die Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden, minimiert. Passen Sie daher immer Ihre Geschwindigkeit den gegebenen Wetter- und Ortsverhältnissen an. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell