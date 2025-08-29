PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Ein Verkehrsunfall kann das Leben binnen weniger Sekunden komplett verändern

B10/AS LD-Nord (ots)

Ein 19 Jahre alter Autofahrer geriet gestern in den Abendstunden (Ereigniszeit 28.08.2025, 20 Uhr) aufgrund von Fahrbahnnässe und nicht angepasster Geschwindigkeit in der Auffahrt zur B10 ins Schlingern. Sein Fahrzeug drehte sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Auch ist kein Sachschaden entstanden. Das Ereignis nimmt die Polizei zum Anlass, um wiederholt darauf hinzuweisen, dass unangepasste Geschwindigkeit zu schweren Unfällen führen können. Die meisten Kollisionen sind auf die Unfallursache "Unangepasste Geschwindigkeit" zurückzuführen. Generell gilt, dass eine langsamere Fahrt die Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden, minimiert. Passen Sie daher immer Ihre Geschwindigkeit den gegebenen Wetter- und Ortsverhältnissen an. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

