POL-PDLD: Schulwegkontrollen
Germersheim (ots)
Am Freitag, den 29.08.2025, wurde zu Schulbeginn der Schulweg im Bereich der Nardini-Grundschule, der Geschwister-Scholl-Schule sowie der Eduard-Orth-Schule überwacht.
Erfreulicherweise waren nahezu alle überprüften Kinder ordnungsgemäß in den Fahrzeugen gesichert, so dass lediglich eine Beanstandung festgestellt wurde.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell