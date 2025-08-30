PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen

Germersheim (ots)

Am Freitag, den 29.08.2025, wurde zu Schulbeginn der Schulweg im Bereich der Nardini-Grundschule, der Geschwister-Scholl-Schule sowie der Eduard-Orth-Schule überwacht.

Erfreulicherweise waren nahezu alle überprüften Kinder ordnungsgemäß in den Fahrzeugen gesichert, so dass lediglich eine Beanstandung festgestellt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon 07274/958-0
pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

