POL-PDNW: E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag, den 04.09.2025, kam es gegen 17:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sauterstraße zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem bislang unbekannten weißen Transporter. Der E-Scooter-Fahrer fuhr die Lindenstraße entlang und missachtete an der Einmündung zur Sauterstraße die Vorfahrt des aus Richtung Villenstraße kommenden Transporters. Hierbei kollidierte der E-Scooter-Fahrer ...

