Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter am Bahnhof gestohlen

Haßloch (ots)

Am 06.09.2025, zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde am Bahnhof Haßloch ein schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet. Der Scooter war mit gültigem Versicherungskennzeichen versehen und war abgeschlossen. Sollte jemand eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, bittet die Polizei Haßloch um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
PHK Klamm
Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pdneustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

