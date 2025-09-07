Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: E-Scooter am Bahnhof gestohlen
Haßloch (ots)
Am 06.09.2025, zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde am Bahnhof Haßloch ein schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet. Der Scooter war mit gültigem Versicherungskennzeichen versehen und war abgeschlossen. Sollte jemand eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, bittet die Polizei Haßloch um Hinweise.
