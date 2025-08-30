Polizei Salzgitter

POL-SZ: Diebstahl eines IPhone 16 Pro Max in Gold und einer Bankkarte

38259 Salzgitter-Bad, Parkallee 3, Thermalsolbad (ots)

Am 29.08.2025, zwischen 19:20 Uhr und 20:30 Uhr, entwendete bislang unbekannte Täterschaft das iPhone 16 Pro Max in Gold sowie eine Bankkarte der Geschädigten. Das IPhone und die Bankkarte befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Tasche im Umkleidebereich des Thermalsolbades. Die Polizei Salzgitter-Bad bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu melden.

