PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.08.2025.

Peine (ots)

Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Peine, Von-Ketteler-Platz, dortige Pfarrkirche, 26.08.2025 bis 27.08.2025, 06:10 Uhr (Feststellzeit).

Eine unbekannte Täterschaft hatte im Bereich des Nebeneinganges der Kirche einen Brand verursacht. Spuren und Beweise deuten darauf hin, dass die Brandlegung offensichtlich vorsätzlich verursacht wurde.

Durch das Feuer entstanden am Rahmen der Tür leichte Beschädigungen. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern.

Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Sollten Sie insbesondere kurz vor Brandfeststellung beziehungsweise in der davorliegenden Nacht im Bereich der Kirche auffällige Personen gesehen oder sonstige Feststellungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich umgehend mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:54

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.08.2025.

    Landkreis Peine, Gadenstedt (ots) - Geschädigte nach Schockanruf reagierte vorbildlich. Ilsede, Gadenstedt, 28.08.2025, 15:45 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine unbekannte Täterin bei einer hochbetagten Seniorin angerufen hatte und dieser im Zuge eines Schockanrufes mitgeteilt hatte, dass ihre Tochter an Darmkrebs erkrankt sei. Es ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:18

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

    Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall forderte drei leicht verletzte Personen. Salzgitter, Lebenstedt, Goyastraße/Kreisstraße 6, 27.08.2025, 13:15 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 30-jährige Fahrerin eines Pkw beim Abbiegen nach links eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 18-jährige Frau in ihrem Pkw offensichtlich übersehen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:16

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

    Landkreis Peine, Wendeburg (ots) - Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Wendeburg, Bortfelder Straße und Büssingstraße, 16.08.2025, 01:35 Uhr. Ein Hinweisgeber konnte insgesamt fünf Personen beobachten, welche Sicherungskästen mittels Graffiti besprüht hatten. Die von ihm alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren