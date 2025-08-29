Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.08.2025.

Peine (ots)

Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Peine, Von-Ketteler-Platz, dortige Pfarrkirche, 26.08.2025 bis 27.08.2025, 06:10 Uhr (Feststellzeit).

Eine unbekannte Täterschaft hatte im Bereich des Nebeneinganges der Kirche einen Brand verursacht. Spuren und Beweise deuten darauf hin, dass die Brandlegung offensichtlich vorsätzlich verursacht wurde.

Durch das Feuer entstanden am Rahmen der Tür leichte Beschädigungen. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern.

Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Sollten Sie insbesondere kurz vor Brandfeststellung beziehungsweise in der davorliegenden Nacht im Bereich der Kirche auffällige Personen gesehen oder sonstige Feststellungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich umgehend mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell