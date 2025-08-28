Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

Landkreis Peine, Wendeburg (ots)

Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Wendeburg, Bortfelder Straße und Büssingstraße, 16.08.2025, 01:35 Uhr.

Ein Hinweisgeber konnte insgesamt fünf Personen beobachten, welche Sicherungskästen mittels Graffiti besprüht hatten. Die von ihm alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten im Rahmen der Fahndung fünf Personen im Alter von 19 bis 35 Jahren feststellen. Die Personen führten entsprechendes Beweismittel mit sich, welches sichergestellt wurde. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

