Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

Landkreis Peine, Vechelde (ots)

Einbrecher scheiterten bei Einbruchsversuch.

Vechelde, Peiner Straße, Fachgeschäft für Tiernahrung, 26.08.2025, 18:50 Uhr bis 27.08.2025, 09:10 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, durch Aufhebeln einer Zugangstür diese mit Gewalt zu öffnen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben und gelangten nicht in das Geschäft. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 500 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Peiner unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu wenden.

