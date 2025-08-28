Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Pkw ohne Versicherungsschutz geführt

Ohrum, Harzstraße, 27.08.2025, 18:45 Uhr Eine 33-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel führte einen VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl für diesen kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt

