Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.08.2025.

Salzgitter (ots)

Nach Aufbruch eines Fahrzeuges entstand hoher Sachschaden.

Salzgitter, Engelnstedt, Schlosserstraße, 25.08.2025, 18:00 Uhr - 26.08.2025, 08:00 Uhr.

Die Täterschaft hatte an einem auf einem Parkplatz abgestellten Audi die Scheibe eingeschlagen. Im weiteren Tatverlauf erbeuteten sie aus dem Innenraum hochwertige digitale Gerätschaften sowie die Frontscheinwerfer. Der verursachte Schaden beträgt mindestens 9000 Euro. Hinweisgebende werden gebeten sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

