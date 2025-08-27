Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.08.2025.

Landkreis Peine, Gemeinde Ilsede (ots)

Täter scheiterten bei ihrem Einbruchsversuch.

Ilsede, Ortsteil Groß Ilsede, Luckauer Ring, 17.08.2025 bis 26.08.2025, 02:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, die Haustür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Versuch des Eindringens scheiterte jedoch. Die Täter verursachten durch das Hebeln einen Schaden von mindestens 500 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05171 9990 an die Polizei Peine zu wenden.

Die Polizei fragt, ob bereits vor der eigentlichen Tat oder auch während des Tatzeitraumes auffällige Personen festgestellt wurden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell