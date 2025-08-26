POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.08.2025. Ergänzung
Salzgitter (ots)
Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall.
Ursprungsmeldung unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6104616
Ergänzung:
Der Unfall ereignete sich am 25.08.2025 gegen 15:00 Uhr.
