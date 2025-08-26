PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.08.2025.

Peine (ots)

Polizei möchte auf eine Fake-Meldung in den sozialen Netzwerken hinweisen.

Seit geraumer Zeit kursiert in den sozialen Netzwerken ein Beitrag, wonach ein siebenjähriges Mädchen aus Peine spurlos verschwunden sein soll. In dieser Meldung wird ergänzend mitgeteilt, dass sowohl die Polizei als auch die Familie auf Hinweise hofft.

Die Polizei macht deutlich, dass es sich bei dieser Nachricht um einen Fake-Beitrag handelt. Aktuell bearbeitet die Polizei keine Hinweise über das Verschwinden einer Siebenjährigen aus Peine.

Wir möchten mit dieser Nachricht beruhigen und darum bitten, diese nicht weiter in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

