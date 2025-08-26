PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Wolfenbüttel, Im Kalten Tale, 25.08.2025, gegen 22:30 Uhr Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger mit seinem Pkw Seat Cupra die Bahnhofstraße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Im Kalten Tale zu überqueren. Beim Passieren der Kreuzung übersah der 26-jährige vermutlich den 53-jährigen Radfahrer, welcher die Halchtersche Straße befuhr und beabsichtigte nach links in die Straße "Im Kalten Tale" einzubiegen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde einem Klinikum zugeführt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/9330, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

