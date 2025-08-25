Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.08.2025.

Peine, Gemeinde Ilsede. (ots)

Verkehrsunfall forderte eine schwerverletzte Person.

Ilsede, Gadenstedt, Am Geierberg, 22.08.2025 10:40 Uhr.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 35-jähriger Mann und Fahrer eines Pkw vom linksseitigen Fahrbahnrand an und kollidierte hierbei mit einem bevorrechtigten 64-jährigen Fahrer eines Kraftrades.

Der Kradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste unverzüglich ärztlich betreut und versorgt werden.

Es entstand ein Schaden von mindestens 8.000 Euro.

