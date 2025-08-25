PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.08.2025.

Peine, Gemeinde Ilsede. (ots)

Verkehrsunfall forderte eine schwerverletzte Person.

Ilsede, Gadenstedt, Am Geierberg, 22.08.2025 10:40 Uhr.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 35-jähriger Mann und Fahrer eines Pkw vom linksseitigen Fahrbahnrand an und kollidierte hierbei mit einem bevorrechtigten 64-jährigen Fahrer eines Kraftrades.

Der Kradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste unverzüglich ärztlich betreut und versorgt werden.

Es entstand ein Schaden von mindestens 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

