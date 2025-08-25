Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.08.2025.

Salzgitter (ots)

Nach Verkehrsunfall ermittelt die Polizei wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs.

Salzgitter, Ostpreußenstraße, 24.08.2025, 13:00 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw auf der Ostpreußenstraße fuhr.

Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw touchierte sie diesen und verursachte hierbei einen Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Bei den anschließenden Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass die am geparkten Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für dieses ausgegeben waren.

Die Beamten stellten daraufhin die Kennzeichen sicher und ermitteln nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell