POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24.08.2025 für den Bereich Salzgitter
38226 Salzgitter (ots)
Fahren ohne Pflichtversicherung
38226 Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße Samstag, 23.08.2025, ca. 13:04 Uhr
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines E-Scooters stellt sich heraus, dass für diesen keine Haftpflichtversicherung besteht. Dem 30-jährigen Beschuldigten (Führer des E-Scooters) wird die Weiterfahrt untersagt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis
38228 Salzgitter-Reppner, Zur alten Mühle Sonntag, 24.08.2025, ca. 02:50 Uhr
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines PKW kann festgestellt werden, dass die 28-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird ihr untersagt und die Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Brodthage, POKin, Einsatzführerin ESD a.S.d. PI SZ/PE/WF
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell