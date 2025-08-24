PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24.08.2025 für den Bereich Salzgitter

38226 Salzgitter (ots)

Fahren ohne Pflichtversicherung

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße Samstag, 23.08.2025, ca. 13:04 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines E-Scooters stellt sich heraus, dass für diesen keine Haftpflichtversicherung besteht. Dem 30-jährigen Beschuldigten (Führer des E-Scooters) wird die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

38228 Salzgitter-Reppner, Zur alten Mühle Sonntag, 24.08.2025, ca. 02:50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines PKW kann festgestellt werden, dass die 28-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird ihr untersagt und die Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Brodthage, POKin, Einsatzführerin ESD a.S.d. PI SZ/PE/WF
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

