Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.08.2025.

Landkreis Peine, Wendeburg (ots)

Wendeburg, Büssingstraße, Parkplatz Auezentrum, 20.08.2025, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei Wendeburg haben ergeben, dass im Unfallzeitraum ein schwarzer Pkw Hyundai vor den dortigen Geschäften im Bereich des Auezentrums abgestellt wurde.

Nach Auswertung des Unfallschadens deuten Spuren darauf hin, dass ein hier noch unbekanntes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken den schwarzen Pkw Hyundai an dem vorderen rechten Stoßfänger beschädigt hatte. Angaben zur Schadenshöhe können hier noch nicht gemacht werden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu alarmieren.

Die Polizei Wendeburg bittet unter der Telefonnummer 05303 99089-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell